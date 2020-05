Dalla Francia – Il Milan fa muro per Bennacer, il Psg vira su Kessié

MILANO – Il Paris Saint-Germain continua a tenere gli occhi puntati in casa rossonera. Stando al portale francese ‘le10sport.com’, il direttore sportivo Leonardo, dopo aver ricevuto un secco no per Ismael Bennacer, starebbe virando su Franck Kessié. Mentre il primo è infatti considerato incedibile, il secondo, seppur ritenuto un elemento importante, potrebbe partire per un’offerta pari o superiore a 25 milioni di euro. Una proposta ufficiale ancora non c’è, ma l’interesse del club parigino pare essere concreto e potrebbe tramutarsi in una vera offerta nelle prossime settimane.

