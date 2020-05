Dalla Francia – Brescia, accordo con l’Inter per la cessione di Tonali

MILANO – Dalla Francia giungono voci poco confortanti per il mercato rossonero. Stando infatti a ciò che riferisce il giornale transalpino ‘Le10Sports’, il Brescia avrebbe raggiunto un accordo di massima con l’Inter per la cessione di Sandro Tonali. Com’è noto, il centrocampista classe 2000 piace moltissimo anche a Milan e altre società, ma l’Inter sembra ormai essere in netto vantaggio grazie al largo anticipo con cui si è mossa.

