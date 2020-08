Dal Pino: “Voglio ricondurre la Serie A alla sua vecchia gloria. Gli stadi chiusi…”

MILANO – Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ha rilasciato un’intervista a ‘The Athletic’, parlando dei suoi obiettivi e dell’ipotesi di riportare parte dei tifosi allo stadio: “Voglio ricondurre il campionato italiano ai fasti di un tempo, alla sua vecchia gloria. Se guardiamo gli altri tornei nazionali, l’ultima stagione di Serie A è stata piuttosto equilibrata per i distacchi tra i primi posti. Il mio auspicio è che col passare del tempo il nostro calcio diventi sempre più interessante per chi voglia investire in questo sport. Per trasformare la Serie A nel campionato numero uno al mondo ci vorrà del tempo, ma se faremo le cose per bene ci riusciremo”.

SUGLI STADI CHIUSI – “Dieci giorni fa mi chiedevo come potessero essere aperte le discoteche o le sale da concerto, impedendo l’ingresso a 5.000 tifosi, uno ogni otto seggiolini, nello stadio della Juventus per vedere la premiazione dello scudetto. Il nostro governo è molto cauto e anche noi vogliamo esserlo; tuttavia vogliamo fare la cosa giusta, che non può essere soltanto la cautela”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live