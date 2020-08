Dal mancato approdo al Milan, ad una nuova avventura in Premier: Robinson passa al Fulham

MILANO – Nella scorsa sessione di calciomercato Antonee Robinson era davvero ad un passo dal trasferimento al Milan. Il club rossonero lo aveva individuato come sostituto di Ricardo Rodriguez nel ruolo di vice-Theo, tanto che il 31 gennaio, ultimo giorno utile per acquistare giocatori, lo statunitense sbarcò a Milano per svolgere le visite mediche e firmare il contratto. Firma che, tuttavia, non c’è mai stata a causa del mancato superamento delle visite stesse. Robinson ha quindi terminato la stagione col Wigan, retrocedendo in League One. Adesso il classe ’97 è pronto ad iniziare una nuova avventura, dato che è stato appena ufficializzato il suo trasferimento al Fulham, squadra neopromossa in Premier League.