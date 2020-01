MILANO – Attacchi d’ansia, la richiesta di non essere convocato: è scoppiato il caso Lucas Paquetà nel Milan. Secondo quanto battuto in Brasile il rossonero a Milano non si sarebbe mai ambientato e il PSG sarebbe pronto a prenderlo offrendo 30 milioni. Per questo motivo Eduardo Uram sarebbe al lavoro per trovare una nuova destinazione per il numero 39.