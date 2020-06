Dal Belgio: “Saelemaekers troverà il suo spazio in Serie A”

MILANO – Contattato da MilanNews, Pieter Jan-Calcoen, giornalista di ‘Het Laatste Nieuws’, ha parlato del suo connazionale Alexis Saelemaekers, esterno belga in prestito al Milan: “Credo nel suo potenziale è un giocatore coraggioso. Anche dopo un dribbling sbagliato, lui non si nasconde in campo ma cerca di recuperare. Ha una personalità forte e per me è una caratteristica molto importante per un calciatore. Siamo stati tutti sorpresi in Belgio quando ha firmato con il Milan, perché all’Anderlecht non giocava tutte le partite. Credo, tuttavia, che si possa guadagnare il suo posto in Serie A. Forse in futuro potrebbe essere anche un giocatore della Nazionale”.

