Dal Belgio – Milan su Diatta. L’agente: “E’ una pista concreta”

MILANO – Dal Belgio rimbalza l’indiscrezione secondo cui il Milan avrebbe messo nel mirino Krepin Diatta, esterno d’attacco senegalese del Bruges, autore di 8 gol e 4 assist in 34 partite fra tutte le competizioni. L’indiscrezione è stata confermata direttamente dall’entourage del giocatore, che ha dichiarato: “Uno dei club interessati è l’Herta Berlino, così come il Watford, ma in questo caso va prima capito se la squadra retrocede o resta in Premier League. Anche il Milan è una pista seria. Andrà dove potrà migliorare e crescere”.

