Daino: “Pioli? Il primo anno è sempre strepitoso, ma dal secondo…”

MILANO – Contattato dalle frequenze di TMW Radio, Daniele Daino, ex terzino rossonero, si è espresso su Stefano Pioli: “Il primo anno è sempre strepitoso, è stato così sulla panchina della Lazio ma anche da altre parti. Nella seconda stagione però subentrano i problemi. Ci sta comunque la sua conferma, perché gli vanno riconosciuti i meriti di questa crescita. A partire dal ruolo finalmente ritrovato per Calhanoglu, il quale è diventato un punto di riferimento. Un plauso va fatto anche ai preparatori, che hanno lavorato benissimo sulla fase di recupero. Senza dimenticare, ovviamente, il ritorno di Ibrahimovic, decisivo per tutta la squadra”. Ma attenzione perché in queste ore è spuntata anche una clamorosa novità di mercato in casa rossonera. Colpo a sorpresa da 35 milioni di euro: Maldini pronto a bruciare tutti! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

