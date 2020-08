Daino: “Milan, prendi Thiago Silva!”

MILANO – L’ex terzino rossonero Daniele Daino, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato di Thiago Silva, accostato insistentemente alla Fiorentina: “Sta dimostrando che nonostante il passare degli anni rimane un campione. Secondo me è tuttora tra i cinque difensori centrali più forti del mondo. Se la Fiorentina riuscisse ad ingaggiarlo sarebbe un grandissimo colpo, anche se a me piacerebbe rivederlo nel Milan. Fossi un dirigente rossonero ci penserei: darebbe ancor più esperienza internazionale alla squadra. Con lui il Milan potrebbe davvero puntare al ritorno in Champions League la prossima stagione”.

