Daino: “Milan, ora non bisogna sbagliare gli acquisti”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Daniele Daino, ex difensore rossonero, ha parlato anche di Lazio, Roma e Milan: “I biancocelesti hanno svolto un percorso di continuità, senza mai vendere i propri giocatori migliori. Se viene ulteriormente migliorata nell’organico, la Lazio ha qualcosa in più delle altre, visto che ha già dei giocatori che lavorano da anni insieme. Se riesce a fare quei 2-3 acquisti di qualità, come David Silva, rimane anche sopra al Milan. Confermati Pioli e Ibrahimovic, al Milan non devono sbagliare i rinforzi. L’imminente campagna acquisti sarà fondamentale. La Roma, dal canto suo, ha le stesse qualità tecniche delle altre, ma ha problemi societari. Vedremo questo cambio cosa porterà: al momento è un’incognita”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...