Daino: “Milan, bravo Pioli. Ma la differenza la fa Ibrahimovic…”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di Radio Musica Television, Daniele Daino, ex terzino rossonero, ha parlato di Milan: “I risultati stavano arrivando già prima del lockdown. La squadra aveva iniziato a dare segnali di risveglio soprattutto in seguito all’arrivo di Ibrahimovic. La gestione di Pioli precedente all’arrivo dello svedese non è stata ottimale. Con lbra invece le cose sono andate meglio soprattutto per i giovani, che adesso stanno facendo vedere le loro qualità. Pioli ha indubbiamente grande merito, ma a mio avviso il grande segreto di questa carrellata positiva del Milan del post lockdown è la grande personalità di Ibrahimovic, che fa la differenza in campo e nello spogliatoio”.

