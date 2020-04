Daino: “Il Milan ha puntato troppo sui giovani, ora riparta da Ibra”

MILANO – Intervenuto alla trasmissione ‘Maracanà’, in onda sulle frequenze di TMW Radio, l’ex terzino rossonero Daniele Daino si è espresso sul probabile addio di Ibra al Milan: “Ibrahimovic, per importanza tattica, tecnica e caratteriale, andrebbe assolutamente tenuto. Il club ha puntato troppo sui giovani, ma certi obiettivi servono anche giocatori d’esperienza. Io ripartirei proprio da Ibra, ma spero che arrivi un campione per ogni reparto, in modo da conferire equilibrio e personalità alla squadra”.

