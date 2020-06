Daino: “Doppio ruolo a Rangnick? In Italia c’è già chi lo fa…”

MILANO – Nella prossima stagione il Milan sarà guidato da Ralf Rangnick, al quale verrà affidato non solo il ruolo di allenatore, ma anche di dirigente. Ai microfoni di TMW Radio, è giunto il commento di Daniele Daino, ex terzino rossonero: “Bisogna capire cosa si intende per manager, se debba occuparsi anche del mercato oppure no. Un bravo manager sa gestire il budget mercato. Non vedo allenatori pronti a farlo in Italia. Ma ne vedo uno che già comincia a farlo: credo sia Roberto De Zerbi”.

