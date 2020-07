Daino: “Bel lavoro di Pioli, ma a dare la scossa al Milan è stato Ibra”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Daniele Daino, ex terzino del Milan, ha parlato di Stefano Pioli: “Adesso sta facendo un lavoro straordinario. Tuttavia il vero cambiamento è avvenuto con il ritorno di Ibrahimovic. Oltre a fare il giocatore, ha fatto scattare qualcosa alla squadra e all’allenatore stesso. La presenza di Ibra ha inciso tantissimo. Pioli è un grande gestore di risorse, è un uomo equilibrato, che ha un grande rapporto con i giocatori, ma nella gestione di un gruppo con molti giovani che devono crescere, anche uno come lui aveva bisogno di qualche figura forte. Questa figura è proprio Ibra”.

