Daily Express – Salta piano B a Ibrahimovic: Mandzukic verso la Cina

MILANO – La stagione di Mario Mandzukic, al momento, è priva di soddisfazione visto che Maurizio Sarri lo ha messo ai margini del progetto bianconero. Nonostante ciò il croato è stato accostato spesso al Milan come prima alternativa a Zlatan Ibrahimovic. Una trattativa che, secondo quanto riportato dal tabloid “Daily Express” è frenata dall’alto ingaggio del vice campione del mondo. Sull’ex Bayern e Atletico Madrid ci sono molti club inglesi, come il Manchester United, quelli qatarioti e la pista cinese del Dalian Yifang, il club allenato da una vecchia conoscenza della Serie A come Rafa Benitez.