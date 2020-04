Da Suso a Bonaventura ecco il tesoretto di Gazidis

Tra ingaggi e riscatti Ivan Gazidis potrebbe raccimolare un altro bel tesoretto, dopo quello di gennaio. L’amministratore delegato rossonero era già riuscito nel difficile compito di far risparmiare al club di Via Aldo Rossi più di 16 milioni. Via gli ingaggi di Piatek (3,2 lordi), Reina (5,3), Borini (4,4), Caldara (3,9), Rodriguez (3,7) e Suso (5,3) per un totale di 25, 7 milioni di euro lordi di ingaggio. Un gran bel risparmio.

A questi a fine stagione si aggiungeranno poi i 10 milioni e passa di Biglia e Bonaventura. Due contratti in scadenza che non saranno, come noto, rinnovati. Ma per aumentare il tesoretto, da investire poi sul prossimo mercato rossonero, il Milan deve sperare che il Siviglia decida di riscattare Jesus Suso a prescindere dalla sua prossima partecipazione nella massima competizione europea.

Il riscatto dell’attaccante spagnolo è fissato a 21 milioni più 3 di bonus: se il Siviglia si qualificasse in Champions. Milioni fondamentali per il bilancio rossonero che poi dovrà cercare di cedere Ricardo Rodriguez finito in prestito al Psv, in un campionato chiuso con anticipo.

La cessione di Suso e quello dello svizzero sarebbero fondamentali anche per escludere una seconda illustre cessione. Senza dimenticare che alcuni contratti saranno ridiscussi al ribasso. Uno di questi è quello di Zlatan Ibrahimovic, se mai decidesse di restare in rossonero…