Da Milanello: oggi terzo allenamento individuale della settimana

MILANO – Il Milan prosegue oggi gli allenamenti individuali in attesa dell'apertura delle sessioni collettive. Il programma a Milanello prevede una riatletizzazione con lavoro atletico, di forza e, se possibile, verranno svolti anche esercizi con il pallone. Mentre gli esercizi in palestra al momento sono esclusi per ragioni di sicurezza.