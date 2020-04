Cutrone: “Nel Milan ho realizzato un sogno, per sempre grato a società e tifosi”

MILANO – Attraverso una diretta Instagram con la pagina ‘Che fatica la vita da bomber’, Patrick Cutrone, ex centravanti rossonero oggi in forza alla Fiorentina, è tornato a parlare della sua esperienza al Milan: “Il primo gol in Europa League mi ha fatto provare un’emozione grandissima. Segnarlo a San Siro, uno degli stadi più belli del mondo, davanti ai nostri tifosi, indossando la maglia della mia squadra del cuore, è stato qualcosa di indescrivibile. Quando il pubblico ha esultato ho avuto i brividi. In quel momento ho realizzato uno dei miei sogni più grandi. Ho sempre giocato al Milan fin da piccolo: arrivare sul prato di San Siro e segnare è stato davvero bellissimo. Si parla spesso di fortuna, ma è il lavoro che fa la differenza. Bisogna allenarsi bene e convincere gli altri dando il massimo, in allenamento come in partita. Il Milan è da sempre la mia squadra del cuore ed è una grandissima società; mi ha fatto crescere come uomo e come calciatore e, se oggi sono a Firenze in Serie A, è anche grazie al Milan”.

SULL’ADDIO – “Ognuno ha il suo percorso da seguire, tutti sanno com’è andata quando sono stato ceduto, non c’è molto da spiegare. Comunque ringrazierò sempre il club per quello che mi ha dato e i tifosi rossoneri per il sostegno e l’affetto”.

