Cutrone: “Covid19? Ho passato un periodo duro, ma ora sto bene”

MILANO – Attraverso sito ufficiale della Fiorentina, Patrick Cutrone, ex attaccante rossonero, ha parlato dei pesanti giorni vissuti per aver contratto il Coronavirus: “Adesso sto bene fortunatamente, ma ho passato un periodo abbastanza duro. Da quando sono guarito mi sto allenando ogni giorno per mantenermi in forma. Fin da bambino ho avuto sempre e solo il sogno di diventare un calciatore, col duro lavoro e i sacrifici ce l’ho fatta anche se ho ancora tantissimi sogni nel cassetto che spero di realizzare nei prossimi anni”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...