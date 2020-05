CT Ungheria: “Szoboszlai può diventare un campione, Rangnick lo conosce bene”

MILANO – Il Commissario Tecnico dell’Ungheria, Marco Rossi, ha parlato a ‘calciomercato.com’ di Dominik Szoboszlai, centrocampista ungherese finito nel mirino di diversi club, tra cui il Milan: “Le stimmate del campione le ha. Prima di tutto ha una grande personalità nonostante sia giovanissimo. Poi ha una ottima tecnica e una grande visione di gioco al quale abbina notevoli mezzi fisici. Nonostante sia alto un 1.85 metri è dotato di una buonissima velocità. E’ un giocatore completo tecnicamente, ma deve migliorare in alcuni aspetti tattici. E’ un giocatore che ha molti estimatori sul mercato. Il suo agente, otto mesi fa, mi aveva detto che c’erano 3-4 società italiane interessate e che la Serie A era un’ipotesi gradita. Rangnick? Non ne abbiamo mai parlato direttamente, posso però presumere che essendo un uomo dell’area Red Bull conosca molto bene il ragazzo”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...