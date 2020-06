CT Ungheria: “Spero che Szoboszlai vada a giocare in Italia”

MILANO – Contattato dai microfoni di Gianlucadimarzio.com, Marco Rossi, Commissario Tecnico dell’Ungheria, ha parlato di Dominik Szoboszlai, talento ungherese classe 2000 in forza al Salisburgo e richiesto da molte società sul mercato, fra cui il Milan: “E’ forte ma ha ancora ampi margini di miglioramento, soprattutto nel gioco difensivo. Mi auguro che si trasferisca in Italia: in Serie A potrebbe completare il suo percorso di crescita. Ha un’incredibile personalità, sa giocare con entrambi i piedi e ha grande visione di gioco.

Andai a vederlo a Napoli in Europa League lo scorso anno, era arrabbiato con l’allenatore di allora che non lo aveva fatto giocare, mi colpì la consapevolezza che aveva, sapeva di poter giocare a quei livelli. Non parliamo di mercato quando ci sentiamo, mi interessa la sua continuità perché sarà il nostro futuro ed è importante che giochi. Se però dovesse andare in Italia per fare panchina, allora gli consiglierei di restare al Salisburgo”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live