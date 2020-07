Crudeli: “Ecco come può essere migliorato questo Milan”

MILANO – Contattato dalle frequenze di Radio Sportiva, Tiziano Crudeli, famoso giornalista di fede rossonera, ha parlato di come potrebbe essere migliorato questo Milan nella prossima campagna acquisti: “Bisogna potenziare il centrocampo inserendo maggiore qualità, inoltre sulle fasce serve qualcuno che faccia meglio la fase difensiva. Il Milan soffre sulle corsie laterali. Bisogna migliorare la costruzione della manovra e là davanti ci vorrebbe un Immobile della situazione pronto a finalizzare. Ora però bisogna soltanto pensare alla fine del campionato, in attesa di capire gli sviluppi futuri”.

