Covid, sei positivi in una squadra spagnola

MILANO – Nuovi casi di Covid19 nel calcio spagnolo. Dopo Angel Correa e Sime Vrsaljko nell’Atletico Madrid, oggi l’Athletic Bilbao ha comunicato di aver riscontrato, tramite dei test sierologici, sei casi di positività nella propria squadra. Le sei persone, di cui non sono ancora stati resi noti i nomi, sono in isolamento nelle rispettive abitazioni e verranno sottoposte a nuove verifiche nei prossimi giorni.

