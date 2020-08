Covid, positivo un giocatore della Roma

MILANO – Un giocatore della Roma è risultato positivo al tampone del Covid-19: si tratta del secondo portiere Antonio Mirante il quale, tramite un post sul proprio profilo Instagram, ha dato rassicurazioni sulle sue condizioni, specificando di essere asintomatico. Nelle prossime ore verranno fatte ulteriori verifiche su tutti gli altri membri della squadra giallorossa.

LE PAROLE DI MIRANTE – “Come alcuni di voi sapranno, sono risultato positivo purtroppo al test per il Covid-19, volevo dirvi che non ho alcun sintomo, sto bene, non ho né febbre né tosse e mi sento bene. Sono in isolamento, spero di guarire presto e ricominciare prima possibile la preparazione coi miei compagni, vi ringrazio per tutti i messaggi ricevuti”.

