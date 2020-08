MILANO – L’Atletico Madrid ha annunciato che due suoi tesserati sono risultati positivi al Covid-19 e sono stati subito messi in isolamento. Nelle prossime ore verranno effettuate nuove verifiche su tutti i membri della squadra spagnola per scongiurare altri casi di positività, ma al momento è a rischio la partita di Champions League contro il Lipsia, in programma giovedì alle 21.

