Costacurta: “Vi racconto un aneddoto su Baresi che non scorderò mai…”

MILANO – Ai microfoni di Sky Sport Alessandro Costacurta, compagno di squadra di Franco Baresi per moltissimi anni con la maglia del Milan, ha raccontato un aneddoto sul leggendario capitano rossonero: “Era una partita di Coppa Italia contro la Triestina, entrai come terzino destro ma non ricordo al posto di chi. Franco recuperò una palla e me la passò; io dovevo crossarla a Virdis che era solo al centro dell’area ma, come spesso mi succedeva, sbagliai il traversone. L’occhiataccia che mi mandò Baresi non la dimenticherò mai…”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...