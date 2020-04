Costacurta su Boban: “Mi aspettavo il suo addio, c’era troppa confusione”

MILANO – Nello scorso marzo Zvonimir Boban è stato sollevato dal suo incarico da dirigente del Milan, ma è intenzionato a fare causa al club rossonero portandolo in tribunale. Sul suo licenziamento si è espresso, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Alessandro Costacurta: “Ne ero sicuro, c’erano troppi dirigenti e si faceva confusione. Se ti dà fastidio che l’amministratore delegato parli con un allenatore, significa che non c’era un’intesa fra i dirigenti stessi. Zvone probabilmente pensava di essere lui a decidere, qualcuno è leggermente entrato nel suo campo e non lo ha accettato”.

