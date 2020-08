Costacurta: “Pirlo alla Juve? Scommessa affascinante, ma che rischio…”

MILANO – A sorpresa, la Juventus ha deciso di affidare la propria panchina ad Andrea Pirlo dopo l’esonero di Maurizio Sarri. La scelta è stata commentata, ai microfoni di Sky Sport, da Alessandro Costacurta, ex compagno di squadra di Pirlo ai tempi del Milan: “Andrea ha grande carisma e personalità da vendere, lo sappiamo. E’ una persona intelligente, che sa sempre cosa dire. Il problema, ovviamente, sarà capire se saprà gestire quel tipo di calciatori, dato che questa è anche la sua prima esperienza in panchina. E’ indubbiamente un rischio, sia per Andrea che per la Juventus, ma è anche una scommessa affascinante. E’ una sorpresa e probabilmente non se l’aspettava neanche lui”.

