Costacurta: “Per me c’è un pre e post Ibra, più che un pre e post lockdown”

MILANO – Queste le parole di Alessandro Costacurta sulla situazione in casa rossonera: “Sono ottimista. I giocatori hanno capito la filosofia, poi la possibilità di fare buone prestazioni a porte chiuse ha agevolato il loro inserimento. Prima dell’arrivo di Ibrahimovic Pioli viaggiava alle medie di Giampaolo, poi quando è arrivato Zlatan ha raddoppiato la velocità. Per me c’è un pre e post Ibra, più che un pre e post lockdown”.

