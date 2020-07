Costacurta: “Ibra fenomeno, ma va preso qualcuno per farlo rifiatare”

MILANO – L’ex difensore rossonero Alessandro Costacurta, oggi opinionista a Sky Sport, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic: “E’ un fuoriclasse, ha grande capacità di dialogare con i compagni, mandarli in porta. Sa tenere la palla e giocare di sponda. E’ un centravanti davvero completo. E’ chiaro però che ci voglia qualcuno per farlo rifiatare, non può giocare tutte le partite dal primo minuto. Mi piacerebbe che il Milan riuscisse a prendere qualcuno con le sue caratteristiche: non è facile ma secondo me c’è…”. Ma intanto poco fa è arrivata anche una pesantissima novità di mercato in casa Milan. Ultim’ora bomba, attenzione: i tifosi rossoneri tremano! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live