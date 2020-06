Costacurta: “Gattuso meriterebbe una medaglia al valore”

MILANO – Dopo Adriano Galliani anche Billy Costacurta, leggenda rossonera ed ex compagno di squadra di Gennaro Gattuso proprio nel Milan, ha commentato, ai microfoni di Sky Sport, la vittoria della Coppa Italia ottenuta da Ringhio sulla panchina del Napoli: “Gattuso è tra le persone più influenti e amate in Italia. Per quel che ha fatto in questi mesi, per i messaggi che lancia, gli darei la medaglia al valore se fossi Mattarella. E parlando di calcio, dico che ha ingabbiato quello che viene definito uno dei migliori al mondo sul piano del gioco come Sarri. Ha chiuso le linee centrali, allargando la Juventus e raddoppiando anche lì. Il suo Napoli ha vinto meritatamente”.

