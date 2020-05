Costacurta: “Credo che Ibrahimovic non rinnoverà con il Milan”

MILANO – Ai microfoni di Sky Sport Alessandro Costacurta, ex campione rossonero oggi opinionista della nota emittente televisiva, si è detto poco fiducioso sulla possibilità che Zlatan Ibrahimovic rinnovi il suo contratto – in scadenza a fine campionato – col Milan: “Secondo me non resta. Mi sembra abbastanza chiaro da quello che è successo negli ultimi mesi, in cui è anche tornato in Svezia. Poi è arrivato in ritardo a Milano rispetto agli altri. Inoltre potrebbe ritrovarsi senza i suoi punti di riferimento: Boban è già andato via e la permanenza di Maldini non è certa”.

