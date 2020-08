CorSera – Milan, si complica Aurier: inserimento di una squadra tedesca

MILANO – Si complica per il Milan la strada che porta a Serge Aurier, terzino destro ivoriano in uscita dal Tottenham. Stando a quel che riferisce l’edizione odierna del Corriere della Sera, la società meneghina sarebbe stata superata dal Bayer Leverkusen. Il Milan, infatti, aspetta di cedere Davide Calabria prima di acquistare un giocatore in quel ruolo, ma nelle scorse ore il club tedesco avrebbe accelerato tanto da esser molto vicino all’accordo col Tottenham e alla chiusura dell’affare.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live