CorSera: Milan-Ibra, ci siamo. Si chiude a 6,5 milioni

MILANO – L’attesa sta finalmente per finire: Zlatan Ibrahimovic è ad un passo dalla firma sul nuovo contratto con il Milan. Le parti si sono avvicinate sensibilmente grazie alla società che ha aumentato la parte fissa della sua proposta, avvicinandosi di molto alle richieste dello svedese. Come riferisce Il Corriere della Sera, il Milan e Ibra si incontreranno “a metà strada”. Il centravanti chiedeva infatti un ingaggio da 7 milioni di euro, mentre il Diavolo si era spinto fino a 6: nelle ultime ore l’offerta è salita a 6,5 e l’accordo, adesso, è davvero vicinissimo.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live