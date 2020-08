CorSera – Ibra vuole 7 milioni netti, il Milan arriva a 6. Ma resta un cauto ottimismo

MILANO – Il Milan sperava di mettere nero su bianco il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic entro ieri, cioè prima del raduno della squadra previsto per questa mattina. Tuttavia, non solo non è arrivata la firma dello svedese, ma non è stato raggiunto neppure un accordo verbale. Pioli, quindi, inizierà a preparare la nuova stagione senza il classe ’81.

Stando a quel che riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, Ibra continua a chiedere 7 milioni netti d’ingaggio, mentre la società meneghina si è spinta fino a 6 e, per limare la distanza, vorrebbe inserire dei bonus che, al momento, non convincono il giocatore. Insomma, l’intesa resta da trovare, ma come riferisce lo stesso quotidiano resta un certo ottimismo nella dirigenza rossonera, convinta ancora di riuscire a trattenere Zlatan.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live