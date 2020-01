Corriere della Sera – La Dinamo sfrutta il Milan per vendere Olmo

MILANO – Partiamo dai presupposti: Dani Olmo non rinnoverà il suo contratto con la Dinamo Zagabria e lo stesso spagnolo vuole giocare in un club importante già da questa finestra di mercato così da mettersi in mostra in vista degli Europei. Quel che è certo è che i rossoneri, nelle vesti di Maldini, durante la finestra estiva lo hanno cercato ricevendo anche dei feedback positivi parte dell’entourage del giocatore. Anche a Boban piace molto l’ex canterano del Barcellona ma, con i paletti del Financial Fair Play, un’operazione superiore ai 25 milioni senza una cessione è impossibile. Per questo motivo in Casa Milan nelle ultime ore gira un’idea: la Dinamo vuole scatenare un’asta per Olmo sfruttando il brand (e il fascino) dei rossoneri. Senza dimenticare la connessione tra Boban e il club croato: calcisticamente lui è nato là.