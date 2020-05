Corradi, il retroscena: “Nel 2004 avevo un accordo col Milan, ma…”

MILANO – Ai microfoni di Sky Sport, l’ex centravanti Bernardo Corradi ha svelato di esser stato vicino al trasferimento al Milan nel 2004: “Andai via dalla Lazio anche perché il Valencia aveva ancora un importante credito nei confronti del club biancoceleste, così io e Fiore andammo in Spagna. Fu una scelta ponderata, avevo già un accordo con un’altra squadra ma decisi di andare al Valencia per soldi e anche per rendere grazie alla Lazio che mi aveva permesso di arrivare in Nazionale. Con quale squadra avevo già un accordo? Il Milan”.

