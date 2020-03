Coronavirus – Trapattoni: “Limitiamo i comportamenti che potrebbero peggiorare la situazione”

MILANO – Giovanni Trapattoni, ex giocatore e allenatore rossonero, compie oggi 81 anni e, attraverso il proprio profilo Twitter, ha lanciato un appello riguardante l’emergenza Coronavirus: “Ringrazio tutti di cuore per gli auguri! Vivere in isolamento non è facile, ma abbiamo il dovere di aiutare coloro che stanno lavorando duramente per contenere l’emergenza, limitando quei comportamenti che potrebbero peggiorare la situazione. E cercate di rimanere in forma perché non dovremmo dimenticare che oggigiorno gli stili di vita scorretti uccidono molte più persone del virus”.

