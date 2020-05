Coronavirus, Reina: “Sono stato fortunato. Gratitudine e rispetto per chi lotta in prima linea”

MILANO – Il portiere del Milan José Reina, attualmente in prestito all’Aston Villa, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Napoli Magazine Live, parlando dell’emergenza sanitaria che il mondo sta attraversando: “Bisogna avere rispetto per chi sta combattendo in prima linea contro questo maledetto virus, e tantissimo rispetto per le persone che purtroppo ci hanno lasciato. Siamo tutti chiusi in casa, in attesa di sapere quando e come potremo tornare in campo, ma in questo momento il calcio non è la cosa principale. Anch’io ho avuto il Covid e voglio ringraziare tutti per il sostegno che ho ricevuto, sono stati momenti difficili per me ed anche per la mia famiglia. Siamo rimasti isolati per alcuni giorni, ma la situazione che ho vissuto io non è nemmeno paragonabile a quella di chi ha sofferto tantissimo o ha persino perso la vita. Sono stato molto fortunato”.

