Coronavirus, Pasqualin: “Credo che nel calcio finirà il tempo delle cifre folli”

MILANO – L’avvocato Claudio Pasqualin, tra i più importanti procuratori italiani, è stato contattato dalle frequenze di TMW Radio per parlare delle ripercussioni che il Coronavirus potrebbe avere sul mondo del calcio: “Credo che un giusto ridimensionamento ci sarà e che il calcio potrà utilizzare questo momento anche per rinsavire. Il mercato è la fiera dei sogni, ma credo che siano i protagonisti i primi a dover cambiare le cose. Spero che finisca l’era delle cifre folli. L’entità degli ingaggi vengono stabiliti dalla libera volontà delle parti, questo lo dobbiamo ricordare. E’ vero che certi contratti stridono con la realtà sociale, ma è sempre stato così. Vedremo cosa accadrà, ma non so se sarà possibile pretendere lo stesso tenore di vita per il calcio italiano”.

