Coronavirus – Nuova riunione in Figc e incontro col Ministro dello Sport

MILANO – Per fare il punto della situazione sull’emergenza legata al Coronavirus, si è svolta questa mattina una riunione nella sede della Figc, alla quale hanno partecipato Gravina, De Siervo, Ghirelli, Sibilia, Nicchi, Ulivieri e Tommasi. L’obiettivo è tracciare una strada comune per le prossime giornate dei vari campionati e, come riferisce l’Ansa, nel pomeriggio è previsto un incontro con Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...