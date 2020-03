Coronavirus – Lippi: “Non ci sono ancora i risultati sperati, restiamo a casa!”

MILANO – Attraverso il proprio account Facebook, Marcello Lippi, Commissario Tecnico della Nazionale Campione del Mondo nel 2006, ha lanciato un appello invitando a rimanere a casa per contenere la diffusione del Coronavirus: “Vi consiglio di ascoltare le indicazioni che ci sono state date: rimanere in casa e non uscire. Nonostante i sacrifici fatti non sono stati ancora ottenuti i risultati sperati, quindi rimaniamo in casa. Solo così facendo riusciremo a sconfiggere questo nemico così cattivo, subdolo e oltretutto invisibile. Non molliamo, un abbraccio a tutti”.

