Coronavirus – Lippi: “C’è troppa confusione, il Governo deve decidere”

MILANO – Intervistato dai microfoni di Radio Rai, Marcello Lippi, ex Commissario Tecnico della Nazionale, si è espresso sull’emergenza Coronavirus che si sta ripercuotendo anche sul calcio: “C’è una grande confusione intorno a queste cose, ognuno dice la sua. C’è però qualcuno che deve comandare: il Governo deve. Se lo stesso Governo, dopo il consulto con i medici, decide qualcosa deve imporsi. Alcuni allenatori hanno detto che non vedono perché si debba togliere due ore di svago alle persone in un momento così difficile, altri dicono il contrario. Fermare il campionato poi cosa vuol dire? Si fermano completamente le squadre? I giocatori si allenano tutti i giorni e allora tanto vale che vadano a giocare le partite. Il mio parere personale? Ci sono persone che devono decidere, il mio pensiero non conta”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...