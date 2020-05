Coronavirus – In Germania il calcio riparte: Bundesliga al via il 16 maggio

MILANO – Nonostante la Francia abbia deciso di annullare questa edizione della Ligue 1, in altri Paesi europei si sta pianificando la ripartenza dei campionati. Ad esempio in Portogallo, che conta di ripartire entro la fine di maggio, ma soprattutto in Germania, dove è stata già fissata per sabato 16 maggio la ripresa della Bundesliga. Il Governo tedesco ha infatti dato il via libera e la Bundes sarà il primo dei cinque grandi campionati europei a ricominciare dopo la sospensione per il Covid 19.

