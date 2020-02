Coronavirus – In corso a Roma il Consiglio Federale

MILANO – Si sta svolgendo a Roma il Consiglio Federale, convocato per fare il punto della situazione sull’emergenza legata al Coronavirus. Ieri sono state rimandate 4 partite di Serie A e, in vista del prossimo turno, è già stato ufficializzato il rinvio di Udinese-Fiorentina. Tuttavia, per garantire la regolarità del campionato ed evitare di rimandare altre sfide, l’ipotesi più concreta rimane quella di giocare a porte chiuse (opzione però non condivisa da diversi club). Ancora non sono state prese decisioni ufficiali, ma attualmente lo svolgimento delle partite senza pubblico pare essere la soluzione più plausibile.

