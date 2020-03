Coronavirus – Ibrahimovic crea una raccolta fondi: “Vinciamo questa partita!”

MILANO – Per dare un contributo all’attività di contrasto della diffusione del Coronavirus, Zlatan Ibrahimovic ha deciso di aprire una raccolta fondi. L’attaccante svedese lo ha comunicato tramite un video messaggio su Instagram: “L’Italia mi ha sempre dato tantissimo e, in questo drammatico momento, voglio restituire ancora di più a questo Paese che amo. Ho deciso, insieme alle persone che stanno lavorando con me, di creare una raccolta fondi per gli ospedali Humanitas e di utilizzare il mio potere comunicativo per diffondere il messaggio in modo più ampio. È un problema serio e abbiamo bisogno di un aiuto concreto che non sia soltanto un video. Conto sulla generosità dei miei colleghi, di tutti gli atleti professionisti e di coloro che vogliono fare una donazione piccola o grande in base alle loro possibilità, per cacciare questo virus. Insieme possiamo davvero aiutare ospedali, medici e infermieri che lavorano ogni giorno per salvarci la vita. Oggi siamo noi a tifare per loro! Calciamo via il Coronavirus e vinciamo questa partita! E ricorda: se il virus non va a Zlatan, Zlatan va al virus!”.