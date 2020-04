Coronavirus – Campionato francese ad un passo dall’annullamento

MILANO – Dopo il Belgio e l’Olanda, anche la Francia sembra aver deciso di annullare definitivamente la stagione calcistica, a causa dell’emergenza Coronavirus. Come riferisce ‘RMC Sport’, la Ligue 1 e la Ligue 2 non verranno riprese e nelle prossime ore, in conferenza stampa, il Primo Ministro Edouard Philippe darà l’annuncio ufficiale. Quello francese si tratta del primo campionato, fra i cinque più importanti d’Europa, ad essere annullato. La decisione non piacerà a molti club (compresa probabilmente la Uefa) e, inevitabilmente, avrà pesanti conseguenze soprattutto sul piano economico.CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live



