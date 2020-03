Coronavirus – Albertini: “Forza Paolo e Daniel!”

MILANO – Nella serata di ieri il Milan ha annunciato la positività al Coronavirus di Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, e di suo figlio Daniel, gioiello della Primavera che ha esordito in questa stagione in Serie A con la Prima Squadra. Entrambi, fortunatamente, stanno bene e sono in quarantena a casa. Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha voluto manifestare la sua vicinanza ai due Maldini: “Forza Paolo e Daniel!”.