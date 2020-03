Coronavirus – 5 positivi nel Valencia

MILANO – Il Valencia ha fatto sapere, pur senza rendere noti i nomi, che cinque suoi tesserati, fra membri dello staff tecnico e calciatori, sono risultati positivi al tampone del Coronavirus. Si tratta dei primi casi di positività in un club della Liga. La società spagnola ha comunicato anche che tutti i giocatori sono in buone condizioni e attualmente si trovano in isolamento nelle proprie abitazioni.

