MILANO – Per ora ci sono due casi di Coronavirus accertati in Serie A, mentre siamo già a quota tre in Premier League. Stando infatti a ciò che riporta ‘The Sun’, tre calciatori di cui ancora non sono stati comunicati i nomi (neppure delle squadre), sono risultati al positivi al test dopo aver manifestato i sintomi. A questo diventa inevitabile la sospensione del campionato inglese.

